L'apertura di Tuttosport con Zamparini: "Dybala vai al Real"

Tuttosport in edicola oggi apre con un'intervista esclusiva a Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo che ha ceduto Dybala alla Juventus. "Dybala vai al Real" è il titolo scelto dal quotidiano torinese. L'ex presidente dei rosanero: "Lasciare fuori Paulo è una bestemmia. Alla Juventus c'è già Cristiano Ronaldo, Dybala farebbe meglio a lasciare Torino per il Real Madrid".

Ricorso respinto -"ADL, che botta dalla Corte d'Appello": sentenza dura per il Napoli, con la Corte d'Appello che ha confermato il 3-0 a tavolino e il -1 agli azzurri. Il Napoli: "Ricorso al Coni".

La Nazionale - Oggi in campo l'Italia in amichevole contro l'Estonia "Per Mancini e per il ranking". Diretta su Rai 1 alle 20.45: azzurri in formazione sperimentale.

Il Toro - "Gallo, quanto ti picchiano!" Povero Belotti: secondo l'analisi del quotidiano, nessun giocatore in Serie A subisce più falli del capitano del Torino.

Il ritorno - Cesare Prandelli è tornato a Firenze dopo 10 anni per allenare la Fiorentina: "Scelta di cuore". Il tecnico in conferenza: "Sono un vero tifoso viola, mi piacerebbe avere con me Batistuta".