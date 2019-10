L'apertura di Tuttosport: "Confessioni Juve"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre oggi con il titolo: "Confessioni Juve". La parte centrale della prima pagina vede Paulo Dybala, Gigi Buffon e Matthjs De Ligt e le dichiarazioni che li riguardano rilasciate ieri. Comincia la madre dell'attaccante argentino: "Si, Paulo ha ritrovato la Joya". E lo si vede anche in campo, con un Dybala tornato ai suoi livelli. Poi le parole del portiere bianconero: "Io, ubriaco di birra dopo il debutto in Serie A". Ed infine il difensore olandese: "All'Ajax mi sentivo invincibile. Alla Juve ho capito che devo ancora imparare tanto".

Paratici annuncia: "CR7 resta fino al 2022" - Dopo l'ennesimo record battuto dal portoghese Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 700 gol in carriera nella sfida di ieri sera del Portogallo contro l'Ucraina, sono arrivate le parole di Fabio Paratici, che hanno blindato l'asso bianconero: "Cristiano Ronaldo resta con noi fino alla scadenza del suo contratto, nel 2022".

Giroud, il regalo di gennaio per Conte - Olivier Giroud, ieri a segno con la maglia della Francia nel pareggio per uno a uno contro la Turchia, potrebbe a breve diventare un obiettivo concreto per l'Inter. L'attaccante fatica a trovare spazio nel Chelsea di Lampard ed ha il contratto in scadenza a giugno: può diventare un affare low cost già per il mercato di gennaio.