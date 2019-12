L'apertura di Tuttosport: "Conte va a 102. Juve, accelera!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Conte va a 102. Juve, accelera!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sulla lotta tra nerazzurri e bianconeri. Lautaro firma il sorpasso Inter: l'andatura della sua squadra è la stessa che portò il tecnico al record di punti con la Juventus. Sarri fermato dal Sassuolo di Turati, eroe a 18 anni: "Che emozioni i complimenti di Buffon!".

Torino - "Ora basta con questa squadra!". Spazio nella parte centrale della prima pagina del quotidiano per la contestazione dei tifosi granata che nonostante il successo di Genova non hanno ritrovato il sorriso. La prestazione non è piaciuta al di là del risultato che invece è stato positivo per gli uomini di Walter Mazzarri.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale del giornale in prima pagina questa mattina con il titolo seguente: "Colpo con Hernandez". I rossoneri passano al Tardini contro il Parma grazie al gol del terzino sinistro ex Real Madrid nel finale. Per la squadra di casa nuova beffa nei minuti conclusivi.

Bologna - I rossoblù trovano spazio in prima pagina quest'oggi con il seguente titolo nel taglio laterale: "Urlo per Mihajlovic". A Napoli la squadra del serbo rimonta e vince 2-1 con i gol di Skov Olsen e Sansone. Inutile il momentaneo vantaggio di Llorente.

Serie A - "Lazio, altro show. La Roma 4a da sola". Questo il titolo nel taglio laterale della prima pagina quest'oggi sulla lotta per la zona Champions. I biancocelesti battono 3-0 l'Udinese all'Olimpico, mentre i giallorossi passano 3-1 al Bentegodi contro l'Hellas Verona.