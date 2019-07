L'apertura di Tuttosport: "CR7-De Ligt, eccoli! Inter, Rebic alternativa"

© foto di Marco Frattino

La prima pagina di Tuttosport apre con Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt in maglia bianconera. La Juventus è infatti a un passo dall'ingaggio del difensore dell'Ajax, col quotidiano che titola: "Eccoli". Nel giorno in cui il portoghese ha raggiunto la Vecchia Signora, la formazione olandese ha annunciato che il calciatore non seguirà la squadra in ritiro in Olanda. All'Ajax andranno 70 milioni di euro più cinque di bonus.

SVOLTA INTER - I nerazzurri cercano un attaccante e il quotidiano in edicola titola: "Ora Conte ha fretta, è Rebic l'alternativa". Il croato è nel mirino dei meneghini qualora non dovesse essere chiuso a breve l'affare legato a Romelu Lukaku, punta del Manchester United.

MILAN SU JOAQUIN CORREA - I rossoneri seguono il calciatore della Lazio, ma - scrive Tuttosport - servono 40 milioni di euro. Tra le altre notizie lanciate dalla prima pagina odierna del quotidiano, è evidenziato il passo avanti di Gianluca Vialli nei riguardi della Sampdoria: l'ex attaccante blucerchiato potrebbe essere il successore di Massimo Ferrero come presidente doriano.