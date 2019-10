L'apertura di Tuttosport: "CR7 meglio di Pelè"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina dell'edizione di Tuttosport odierna apre con il titolo: "CR7 meglio di Pelè". A dirlo è l'agente del calciatore portoghese, Jorge Mendes, che dichiara: "Cristiano è il più forte di sempre. Per lui il meglio deve ancora venire e arriverà con la maglia della Juventus. Vedrete, in bianconero riuscirà anche a battere il record di gol del brasiliano".

Implacabile Italia. Storico Mancini - Taglio alto dedicato all'Italia di Roberto Mancini, che ieri sera a Vaduz, in Liechtenstein, ha infilato la nona vittoria consecutiva, battendo i padroni di casa per 5 a 0. Le parole del commissario tecnico: "Il record eguagliato? Io punto all'Europeo". Apre le marcature Federico Bernardeschi, poi una doppietta di Andrea Belotti e le reti di Alessio Romagnoli e Stephan El Shaarawy.

Guaio Sanchez. Inter-Giroud: sì - Taglio basso di prima pagina dedicato alla situazione in casa Inter: il cileno Alexis Sanchez dovrà ricorrere all'operazione dopo il guaio alla caviglia riportato in Nazionale. Per lui si prospettano alcuni mesi di stop. Per gennaio però l'Inter guarda in casa Chelsea, con Olivier Giroud pronto a lasciare Londra.