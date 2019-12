"CR7 non basta. Grande Lazio". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus è stata battuta ieri sera all'Olimpico dalla Lazio, incappando nella prima sconfitta stagionale. Decisivi i gol di Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo che hanno ribaltato il vantaggio bianconero iniziale firmato da Cristiano Ronaldo.

Pari Napoli, vince l'Atalanta - In taglio alto invece il titolo dedicato al successo in extremis dell'Atalanta che si è imposta 3-2 sul Verona nel pomeriggio di ieri e del pareggio per 1-1 del Napoli alle 18 sul campo dell'Udinese: "E' una Dea infinita! Ancelotti salvo, per ora".

Oggi il Torino - Questo pomeriggio il Torino si prepara ad affrontare la Fiorentina fra le mura amiche in un match importante per il cammino in campionato. Questo il titolo del quotidiano: "Mazzarri costretto ad aggrapparsi a Zaza".