L'apertura di Tuttosport: "CR7 record! Juve, ora a Lione. Toro, non tradire i tifosi"

Ampio spazio alla Juventus sulla prima pagina odierna di Tuttosport: "CR7 Record! Juve, ora a Lione", è infatti il titolo centrale che inevitabilmente prende spunto dalla vittoria bianconera per 2-1 in casa della Spal e l'ennesimo gol di Ronaldo: "Spal ko, Ronaldo a segno per l'11a partita di fila, a segno anche Ramsey e Petagna su rigore. Mercoledì sera in Francia l'andata degli ottavi di finale".

LAZIO E MILAN - C'è spazio anche per Milan e Lazio: "La Lazio a Marassi vuole restare in scia", il titolo sui biancocelesti che devono vincere in casa del Genoa per tornare a -1 dalla capolista. "Milan, Rebic non basta", è il titolo invece sul pareggio rossonero a Firenze.

OGGI TORINO-PARMA - Nel pomeriggio spazio al Torino che ospiterà il Parma: "I tifosi ci credono, Toro non tradirli. Oggi il match decisivo con il Parma".

ALLARME CORANAVIRUS - "Sport bloccato in Lombardia e Veneto. Inter, Atalanta e Verona rinviate", il titolo scelto da Tuttosport sull'emergenza scoppiata nella serata di ieri che riguarda da vicino anche il nostro campionato.