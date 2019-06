L'apertura di Tuttosport: "CR7: sì a Sarri"

Nella prima pagina dell'edizione di oggi di Tuttosport si parla dell'investitura di Cristiano Ronaldo a Maurizio Sarri, destinato a diventare il nuovo allenatore della Juventus. "CR7: sì a Sarri", titola così la prima pagina, con il gioco offensivo dell'ex tecnico dell'Empoli che potrebbe valorizzare ulteriormente l'attaccante portoghese e permettergli di segnare ancora più reti.

Spalletti per la nuova Fiorentina - Spazio anche alla Fiorentina. Il cambio societario, con l'avvento dell'era Commisso, permetterebbe infatti ai viola di cambiare programmi e di svoltare anche in panchina. In tal senso i gigliati potrebbero ripartire da Luciano Spalletti, fiorentino di Certaldo, per iniziare un nuovo ciclo sotto tutti i punti di vista.

Toro d'Olanda con Ouwejan - In prima pagina c'è anche spazio per il calciomercato del Torino. I granata hanno bisogno di un terzino sinistro: se la candidatura di Mario Rui resta forte, la prima alternativa per Mazzarri arriva dall'Olanda. Piace molto, infatti, l'esterno difensivo classe 1996 Ouwejan, che gioca con la maglia dell'AZ Alkmaar.