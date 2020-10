L'apertura di Tuttosport: "CR7, tampone Juve"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "CR7, tampone Juve". L'asso portoghese si è sottoposto al tampone decisivo, con l'esito che arriverà in giornata, per poter partecipare alla sfida di domani con il Barcellona. Se l'esito sarà negativo Cristiano Ronaldo potrà essere utilizzabile contro i blaugrana di Leo Messi. Sarebbe la prima sfida tra i due campioni da quando CR7 ha lasciato il Real Madrid.

Frenata Milan - Taglio alto dedicato al posticipo di ieri sera, terminato 3 a 3 e che non permette ai rossoneri la fuga al comando. Sono i primi punti persi dai rossoneri in questo campionato, che salgono così a quota 13, con due lunghezze di vantaggio su Napoli e Sassuolo, seconde in classifica. Succede di tutto a San Siro, con i rossoneri tre volte in vantaggio e tre volte ripresi dalla Roma.