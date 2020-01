L'apertura di Tuttosport: "CR7bello! E la Juve vola via"

© foto di stefano tedeschi

"CR7bello! E la Juve vola via", è il titolo con cui l'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina. Il portoghese fa doppietta contro il Parma, regalando i tre punti ai bianconeri: sono sette i match consecutivi in cui trova la via della rete. Juventus che vola così in fuga a +4 sull'Inter, frenata a Lecce. Ora i bianconeri tentano l'allungo.

Millico piace a tutti. E il Torino lo snobba - Il giovane attaccante del Torino Vincenzo Millico fa gola a diverse squadre della Serie A, ma in granata non riesce a trovare spazio. Nel match con il Sassuolo è sceso in campo per 14 minuti, in cui ha colpito un incrocio dei pali. E a fine gara è arrivata la chiamata di Daniele Faggiano, ds del Parma, a Urbano Cairo: prestito con diritto di riscatto e controdiritto. Secco no del presidente del Torino: se deve giocarsi il posto può farlo a Torino come a Parma, al limite può andare in B al Chievo a fare il titolare.

Ibra? No, Rebic. E il Milan sorride - Torna a sorridere il Milan di Stefano Pioli, due mesi dopo l'ultima volta a San Siro. E lo fa grazie ad Ante Rebic, uno degli oggetti misteriosi, fin qui, della stagione rossonera. Il croato prima pareggia la rete di Stryger Larsen, poi in pieno recupero regala i tre punti al Diavolo che può così volare in settima posizione in classifica, a due sole lunghezze dal Cagliari.