L'apertura di Tuttosport: "Cristiano il magnifico"

"Cristiano il magnifico". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il portoghese ha realizzato una doppietta nel match di ieri sera contro il Cagliari trascinando la Juventus al successo per 2-0 e portando i bianconeri momentaneamente al secondo posto in classifica.

Stasera Napoli-Milan - Sarà la sfida fra Napoli e Milan a chiudere la giornata di oggi. Al San Paolo Gennaro Gattuso affronta il suo passato in una sfida molto importante per le zone alte della classifica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano: "Napoli-Milan in 5 duelli".

Torino a San Siro - Il Torino di Marco Giampaolo sfiderà a San Siro l'Inter di Antonio Conte. Calcio d’inizio alle ore 15 per un match complicato per i granata. Questo il titolo: "Inter e Covid. Toro, è dura".