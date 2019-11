© foto di Alessio Del Lungo

"Ronaldo: 'Capisco Sarri!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sul fuoriclasse portoghese. CR7 a segno anche contro il Lussemburgo, poi ammette: "Nelle ultime tre settimane non sono stato al massimo. Non mi piace essere sostituito, ma ho compreso la situazione. Ho cercato di aiutare la Juventus anche da infortunato però - si legge - non stavo bene".

Italia - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina odierna del quotidiano anche per la Nazionale con il titolo seguente: "64 x 52: formula magica Mancini. All'interno del giornale viene spiegato i motivi del boom azzurro che stasera, alle ore 20:45 in diretta su Rai 1 affrontano l'Armenia.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale del giornale questa mattina con le parole di Gianfelice Facchetti: "Ora fai come l'Inter!". Il figlio dello storico ex nerazzurro ha un pezzo di cuore per il Torino: "Mazzarri osi di più. Imiti Conte".

Calcio femminile - "Milan-Juve, un supershow!". Questo il titolo che viene dedicato al campionato dove le donne delle squadre di Serie A si danno battaglia per lo scudetto. A Monza - si legge - uno spettacolare 2-2 sotto la pioggia e sino all'ultimo respiro.