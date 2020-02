L'apertura di Tuttosport, Cristiano Ronaldo: "Inter te la do io la Juve!"

"Inter te la do io la Juve!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola, riprendendo le parole rilasciate in un'intervista da Cristiano Ronaldo. Il portoghese parla da leader: "Niente drammi. Rispettiamo le idee di Sarri, ma ora tocca a noi. Sarà una stagione grandiosa, il derby d'Italia mi esalta come Real-Barcellona. Battiamo Conte, poi ribaltiamo il Lione".

Coronavirus, al nord stadi chiusi per altri sette giorni - Spazio in taglio basso all'emergenza coronavirus nel mondo del calcio. Dopo che ieri è andato in scena un vertice tra il ministro Spadafora, il Coni e la Figc si va per la chiusura degli stadi nelle zone rosse per un'altra settimana e di conseguenza per un altro turno di Serie A.

"Fossi giocatore avrei paura di questo Toro" - Sono state queste le parole di Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di ieri alla vigilia di Napoli-Torino, con le quali ha cercato di mettere in guardia i suoi. Stasera il match dedicato al San Paolo.