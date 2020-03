L'apertura di Tuttosport: "Dai Lotito, non scherzare!"

vedi letture

"Dai Lotito, non scherzare!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani. In Lega si sono create le prime alleanze: "Inter e Juventus alleate contro il presidente della Lazio che vuole la ripresa degli allenamenti a partire da lunedì. Zhang e Agnelli d'accordo su un ulteriore rinvio. Oggi assemblea di Lega per trovare una linea comune".

Intervista a Luca Toni - "Gabriel Jesus partner top per Ronaldo". Spazio in taglio basso ad una delle tante interviste presenti oggi sul quotidiano. Queste le parole rilasciate al quotidiano e riportate in prima pagina dell'ex attaccante di Fiorentina, Juventus e Bayern Monaco.

Intervista a Gianluigi Lentini - "Belotti da blindare con Sirigu". Questo il titolo in taglio basso con le parole di Gianluigi Lentini, ex giocatore dei granata, che ha parlato proprio di Torino nell'intervista rilasciata al giornale.

Intervista a Pantaleo Corvino - "Castrovilli 40 milioni? Sì, per gamba". Spazio in taglio basso alle dichiarazioni rilasciati dall'ex dg della Fiorentina Pantaleo Corvino al quotidiano. Corvino ha parlato di una delle promesse di questa Fiorentina, ovvero Castrovilli, che fu proprio lui a portare a Firenze prelevandolo dal Bari.