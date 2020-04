L'apertura di Tuttosport: "Date e ritiri: si riparte così!"

"Date e ritiri: si riparte così!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani sulla ripresa del campionato: "Tutte le ipotesi per la ripresa del calcio, dagli allenamento al possibile completamento del campionato. Vediamo come le venti squadra di Serie A si preparano a rispettare le misure di sicurezza per ricominciare la preparazione".

Dribbling e assist, ecco Ferran Torres - Spazio in taglio laterale ad uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Il centrocampista del Valencia piace molto ai bianconeri che proveranno a portarlo a Torino nella prossima sessione di mercato.

Cagliari, lo scudetto infinito - Spazio in taglio laterale al ricordo della vittoria del campionato dei rossoblù proprio 50 anni fa. Una parte indelebile nella storia del Cagliari.