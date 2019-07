L'apertura di Tuttosport: "De Ligt chiama Sarri"

"De Ligt chiama Sarri". Questo il titolo con cui apre l'edizione odierna di Tuttsport. Il difensore olandese ha telefonato a Sarri per informarsi sul proprio impiego in bianconero. Gesto che è stato apprezzato dal tecnico toscano mentre nel frattempo la società e Raiola stanno lavorando per chiudere l'operazione ponendo l'accento sui bonus.

Domani parte l'Inter - Inizierà ufficialmente domani l'avventura dell'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri partiranno domani per il ritiro con Marotta che liquida sia Icardi che Nainggolan. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Via all'era Conte. Marotta, 2 assist".

Toro - Torino sempre in cerca di rinforzi sul mercato con il Napoli che avrebbe effettuato la proposta per arrivare alla cessione di Simone Verdi ai granata. Questo il titolo sempre in taglio alto: "Toro: è Baselli la carta per Verdi".

Mercato Milan - "Mediana Milan, Gedson Fernandes è l'ultimo sogno". Questo invece il titolo dedicato alla formazione rossonera che sta cercando elementi sul mercato da fornire a mister Marco Giampaolo per la prossima stagione.