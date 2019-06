L'apertura di Tuttosport: "De Ligt-Rabiot avanti Juve"

"De Ligt-Rabiot avanti Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri stanno facendo passi avanti per battere il doppio colpo nel tentativo di assicurarsi il difensore dell'Ajax e il centrocampista del PSG. "La svolta per l'olandandese - si legge - dopo il blitz di Nedved a Montecarlo: accordo vicino con Raiola (che vuole un ingaggio annuale di 12 milioni) e con l'Ajax (67 milioni più bonus). Tutto fatto con il francese".

Under 21 - "Spagna e Kean dolori azzurri". Questo il titolo in taglio alto dedicato all'Under 21 che ieri ha battuto 3-1 il Belgio nell'ultimo turno della fase a gironi. La contemporanea vittoria per 5-0 della Spagna sulla Polonia ha pregiudicato il primo posto e per vedere se gli azzurrini accederanno alle semifinali bisognerà attendere le ultime sfide dei gruppi B e C. Panchina invece per l'attaccante della Juventus per motivi disciplinari.

Inter all'italiana - L'Inter intanto continua a muoversi sul mercato. Dopo Barella e Sensi i nerazzurri puntano un altro giocatore italiano, Alessandro Florenzi. Questo il titolo: "Inter, c'è anche Florenzi".

Inglesi su Izzo - "Toro. Izzo, piano alla Belotti". E' il titolo dedicato alla formazione granata che deve cercare di far fronte alle sirene che arrivano dall'Inghilterra per Armando Izzo. La soluzione sarebbe l'adeguamento del contratto al difensore ex Genoa.

Milan di Giampaolo - Sta per nascere il Milan di Marco Giampaolo. Il neo tecnico rossonero ha parlato ieri ai microfoni della tv ufficiale del club. Questo il titolo: "Milan: 'Divertenti e vincenti'".