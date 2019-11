"De Ligt segreto". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport sul giovane difensore della Juventus De Ligt. La fiducia e la lezione dei senatori bianconeri, i suoi amici nello spogliatoio e il discorso di mister Maurizio Sarri dopo il match contro il Napoli. E poi l'amore condiviso dalla fidanzata per Torino e per il Piemonte: dalle corse al Valentino alle gite nelle langhe. Il quotidiano, infatti, fa un'analisi ben precisa del classe '99 olandese.