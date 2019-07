L'apertura di Tuttosport: "De Ligt: solo Juve"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo che recita: "De Ligt: solo Juve". Il difensore olandese ha fatto sapere, tramite il suo agente Mino Raiola, di aver trovato l'accordo con la Juventus e di essere in attesa solo dell'ultimo ok da parte dell'Ajax. La trattativa pare in dirittura d'arrivo, con le parti che si stanno avvicinando: gli olandesi chiedono 75 milioni, mentre i bianconeri offrono 67 più bonus. La distanza è ormai nulla.

EuroAtalanta, in Champions a San Siro: dopo il no incassato dall'UEFA per la disputa della Champions League in quel di Bergamo, gli orobici sono alla ricerca di un palcoscenico adatto ad ospitare le grandi serate europee della prossima stagione. Gli occhi si sarebbero posati su San Siro, opzione possibile dopo l'esclusione del Milan dalle coppe. I contatti ci sono e filtra ottimismo, nonostante il malumore dei tifosi del Milan, pronti a chiedere alla società di opporsi.

Inter-Barella, c'è l'accordo: la trattativa lunga ed estenuante, per portare Niccolò Barella alla corte di Antonio Conte sembra essere arrivata ad una conclusione. Il centrocampista, ormai ex Cagliari, è pronto ad aggregarsi ai nerazzurri e a partire per la tournée asiatica con i nerazzurri. Ai sardi andrà una cifra di circa 45 milioni di euro.