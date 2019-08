L'apertura di Tuttosport: "De Ligt tocca a te"

"De Ligt tocca a te", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport. Rottura del crociato per Chiellini, il difensore sarà operato. Stasera Juventus-Napoli: l'olandese in coppia con Bonucci. Sarri, niente panchina. Ancelotti sorride: preso Llorente.

Icardi fa causa all'Inter - Il caso Icardi-Inter si arricchisce con una nuova, clamorosa, notizia. Maurito passa alle vie legali: chiede il reintegro immediato e un milione e mezzo di danni.

Torino, Kamano dopo Laxalt ma non basta - In taglio alto c'è spazio per il mercato del Torino. Preso Laxalt, l'esterno uruguaiano è già con Mazzarri, mentre Kamano è sempre più vicino, ma serve altro per alzare il livello di qualità della squadra. Zaza, escluso il rischio operazione.