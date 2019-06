L'apertura di Tuttosport: "Decreto de Ligt"

La Juventus si muove sul mercato e l'affare de Ligt sembra vicino alla conclusione. Come? Tuttosport prova a spiegarlo e dedica a questo tema l'apertura, facendo riferimento al nuovo Decreto Crescita, divenuto legge. "Decreto de Ligt", titola il quotidiano torinese, specificando che oltre al centrale olandese, è pronto ad annunciare Rabiot.

Italdonne - Non solo Juventus, ampio spazio anche all'Italia femminile sulla prima pagina di Tuttosport. In taglio alto, infatti, il titolo è tutto per le azzurre, fuori dai Mondiali per mano delle campioni d'Europa dell'Olanda: "Fieri di voi", rincuora il giornale, sottolineando il bel percorso fatto dalle ragazze di Milena Bertolini, grazie al quale l'Italia ha scoperto il calcio in rosa.

Mercato - Di spalla è tempo di parlare di mercato e Tuttosport si dedica alle milanesi. In primis l'Inter e l'intrigo con la Roma legato a Barella, per il quale parte un messaggio direzione capitale: "Inter-barella, niente aste o prendiamo Pellegrini". In casa Milan, invece, il tema è ancora Donnarumma e il suo futuro, vista la trattativa con il PSG. Il quotidiano scrive che i rossoneri vogliono dettare le condizioni: "Donnarumma via solo per 50 milioni".