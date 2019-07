L'apertura di Tuttosport: "Delirio CR7"

"Delirio CR7". E' questo il titolo di Tuttosport che si sofferma sull'approdo del fenomeno portoghese ieri. L'ex Real madrid ha raggiunto i compagni con Matuidi e ha trovato un'accoglienza trionfale, come prevedibile. Intanto la Vecchia Signora si sta garantendo il colpo de Ligt, ufficialmente escluso dal ritiro dell'Ajax e, di conseguenza, promesso sposo ai colori bianconeri.

#ForzaSinisa - Ovviamente trova spazio in prima pagina anche la tragedia legata a Sinisa Mihajlovic, obbligato ad abbandonare temporaneamente il mondo del calcio a causa della leucemia. Tuttosport in taglio alto titola: "Siamo con te!", entrando poi nel dettaglio. Il serbo entrerà in ospedale martedì per il primo ciclo di cure.

Torino e Inter - Oltre a Juventus e Mihajlovic, Tuttosport si sofferma anche sulle vicende di casa Torino, con le parole di Lorenzo De Silvestri: "Belotti in Europa una garanzia". Ma non solo. In taglio basso trova spazio anche l'esclusione di Mauro Icardi dal ritiro dell'Inter: l'argentino ha lasciato Lugano. "E l'Inter lavora per la cessione", si legge in prima pagina.