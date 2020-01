Apertura di Tuttosport dedicata alle torinesi. I granata di Walter Mazzarri hanno perso 2-1 in casa del Sassuolo nell'anticipo del sabato alle 18 mentre i bianconeri scenderanno in campo questa sera allo Stadium contro il Parma nel match in cui verrà ricordato il grande Pietro Anastasi, scomparso due giorni fa. Questo il titolo in primo piano: "Disastro Mazzarri. Juve nel nome di Pietruzzu".

Napoli a picco, super Lazio - "Lazio e Ciro perfetti. Napoli, ko e fischi". Questo il titolo dedicato agli altri due anticipi di giornata. Ale 15 la Lazio ha travolto 5-1 la Sampdoria all'Olimpico mentre alle 20.45 la Fiorentina ha espugnato il San Paolo superando 2-0 il Napoli.

Oggi l’Inter - "Oggi Sensi e Barella. Poi Eriksen". Questo il titolo dedicato all'Inter. La squadra di Antonio Conte, impegnata oggi a Lecce, è molto attiva sul mercato con il giocatore del Tottenham che si avvicina sensibilmente.