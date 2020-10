L'apertura di Tuttosport dopo l'1-1 della Nazionale con l'Olanda: "Ma l'Italia c'è"

"Ma l'Italia c'è". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sulla Nazionale questa mattina. Con l'Olanda finisce 1-1: azzurri in vantaggio con uno splendido gol di Pellegrini subiscono immediatamente il pareggio di Van de Beek. La crescita della squadra però è evidente e Mancini può sorridere anche se nella classifica del girone di Nations League ora è prima la Polonia.

Serie A - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano quest'oggi per la sentenza del giudice sportivo sulla sfida tra bianconeri e partenopei con il titolo seguente: "Juve-Napoli 3-0!". Oltre alla sconfitta a tavolino, il giudice ha inflitto agli azzurri un punto di penalizzazione.

Juventus - Anche i bianconeri trovano spazio stamani nel taglio laterale della prima pagina del giornale con questo titolo: "Anche McKennie positivo al Covid. Ronaldo a Torino". L'americano è asintomatico. CR7 è tornato in Italia con un volo privato per completare la quarantena.

Tommaso Giulini - "Cagliari mio, voglio lasciare il segno!". Queste le parole del presidente rossoblù che il quotidiano riporta nel taglio laterale della prima pagina di questa mattina. Tanti acquisti ed una rosa giovane e rinnovata per puntare a traguardi ambiziosi con un progetto per il futuro.

Torino - C'è spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Buongiorno, un azzurrino per Giampaolo". Novanta minuti per lui nella sfida dell'Under 21 (sostituita dall'Under 20) contro l'Irlanda. Adesso però è già pronto a concentrarsi sul Torino.

Milan - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina ai rossoneri con il titolo seguente: "Tonali sfida l'Inter sudamericana". Il centrocampista classe 2000 spera in una maglia da titolare contro la squadra che tanto lo ha corteggiato in estate senza mai però affondare il colpo in maniera decisa per prenderlo.