L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "Dybala al bacio". La Joya è tornata ad esprimersi ad alti livelli: gioco, gol e parole dolci per la Juventus: "Con Sarri ci divertiamo: ama il gioco offensivo e per noi attaccanti è tutto più facile". Una freccia in più nell'arco di mister Sarri che può contare su un giocatore ritrovato e che potrò dare una grande mano alla squadra in zona offensiva.

Ribaltone panchine - In casa Milan il candidato numero uno alla panchina è Stefano Pioli, che potrebbe già in giornata prendere il posto di Marco Giampaolo alla guida dei rossoneri. Pioli che è stato strappato alla concorrenza della Sampdoria, che ha così dovuto virare su Gianni De Biasi, dopo la rescissione consensuale con Eusebio Di Francesco.

La follia: che Italia è in verde? - Taglio alto dedicato alla maglia con la quale la Nazionale italiana scenderà in campo sabato sera contro la Grecia, alla ricerca del pass per l'Europeo. La maglia sarà interamente verde, per celebrare il Rinascimento sotto la guida Mancini. Una maglia che sta dividendo tutti, tra chi la trova affascinante e chi invece un vero e proprio obrobrio.