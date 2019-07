L'apertura di Tuttosport: "Dybala cambia tutto"

© foto di stefano tedeschi

"Dybala cambia tutto". Apre così l'edizione odierna di Tuttosport, che riporta di come l'attaccante argentino abbia detto sì ad un'eventuale cessione, gradendo destinazioni come Paris Saint Germain o Manchester United. Questo rappresenta una possibilità in più per la Juventus per arrivare a Paul Pogba, con l'inserimento nella trattativa proprio di Dybala, ma allo stesso tempo apre nuovi scenari per l'attacco bianconero: Higuain potrebbe anche restare, e non è escluso un arrivo di Icardi.

Beiranvand: "Sogno un derby con CR7" - Il portiere iraniano Beiranvand, che ha già fatto sapere di sognare di vestire la maglia del Torino, si racconta ai microfoni di Tuttosport, dichiarando di sognare il derby contro Cristiano Ronaldo e dicendosi sicuro di poter fare una bella figura nel campionato italiano. Per il Torino potrebbe essere un'occasione per aprire a mercati inesplorati.

Sinisa lotta e reagisce alle cure - In taglio basso trova spazio la battaglia che sta combattendo Sinisa MIhajlovic all'interno dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Il bollettino medico rilasciato ieri dal Bologna riporta di un Mihajlovic combattente che ha reagito bene al primo ciclo chemioterapico. L'allenatore rossoblu continuerà per almeno tre settimane il ricovero nell'istituto, per monitorare tutti i parametri clinici.