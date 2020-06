L'apertura di Tuttosport, Dybala: "Nel nome di Floyd"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con le parole di Paulo Dybala: "Nel nome di Floyd". L'argentino della Juventus scende in campo contro il razzismo: "Pene più severe o non giochiamo più. Non è stato facile per Kean, Balotelli e Pjanic, bisogna combattere uniti". Poi una battuta sul futuro: "Sì, a Barcellona c'è Messi, ma io gioco con Buffon e Cristiano Ronaldo".

Berlusconi, "Milan, ci vediamo a San Siro" - Taglio alto riservato ad un euforico Silvio Berlusconi, fresco di promozione in Serie B con il suo Monza e che ora punta alla Serie A, sognando Ibrahimovic e Maldini Jr. I brianzoli, dopo una cavalcata nel girone A di Serie C, possono finalmente festeggiare la promozione ed iniziare a programmare la prossima stagione, che potrebbe riservare qualche colpo di scena importante.

Juve, riecco le tue strisce - Taglio laterale riservato alla maglia della Juventus per la stagione 2020/2021, che tornerà ad essere a strisce. L'anticipazione è arrivata direttamente dal profilo Twitter della società bianconera, che ha svelato le nuove giacche. Ma nella foto di Leonardo Bonucci si intravede, sotto la giacca, quella che sarà la maglia della prossima stagione.