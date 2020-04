L'apertura di Tuttosport: "Dybala, rinnovo a vita"

L'edizione odierna di Tuttosport pone in prima pagina una notizia importante in casa Juventus: "Dybala, rinnovo a vita". Il gioiello argentino e la società bianconera stanno preparando un cospicuo prolungamento del contratto, che attualmente scade nell'estate 2022. Un contratto con cifre a salire, con la Joya che sogna di calcare le orme di Del Piero e diventare un simbolo della società bianconera.

Il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini: "Alla fine vinciamo noi" - Taglio alto di prima pagina riservato al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, tifoso bianconero: "In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, l'unica risposta possibile è restare uniti, come mi ha insegnato la Juventus. Amo quella del 1977, che vinse la Coppa con una rosa tutta italiana".

Coloriamo Torino di granata - Taglio basso riservato alla proposta dei Toro Clubs per celebrare il 4 maggio, 71° anniversario della tragedia di Superga: "Coloriamo Torino e l'Italia di granata". L'impossibilità di salire al Colle, come avviene tutti gli anni per partecipare alle consuete celebrazioni, obbliga ad onorare la memoria del Grande Torino direttamente dai balconi di casa, con sciarpe al collo, magliette indosso e bandiere al vento.