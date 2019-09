"Dybala, sos Del Piero", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport. In occasione di Argentina-Cile a Los Angeles, Alex ha fatto visita alla Joya e da ex numero 10 bianconero gli ha insegnato come riprendersi la Juventus.

La resa di Nkoulou - Sulla prima pagine del quotidiano c'è spazio anche per il caso Nkoulou. Il centrale: "Voglio tornare, ma mi avevano promesso la cessione". Cairo: "Non io e comunque chieda scusa".