L'apertura di Tuttosport è sulla Juventus: "E' il giorno di Arthur"

"E' il giorno di Arthur". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il centrocampista è atterrato nella notte a Torino e nella giornata odierna svolgerà la visite mediche al JMedical. Stessa prassi che svolgerà Miralem Pjanic che nella prossima stagione si trasferirà al Barcellona.

Sconfitta Toro - Brutta battuta d'arresto per il Torino. La squadra di Longo è stata travolta ieri sera dal Cagliari alla Sardegna Arena. I rossoblu si sono imposti per 4-2. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano: "E' un Toro sbagliato".

Inter scatenata - E' un'Inter scatenata sul mercato. I nerazzurri sono a caccia di rinforzi e hanno praticamente chiuso per Hakimi del Real Madrid. Beppe Marotta però non si vuole fermare e pare avrebbe buttato un occhio su Robin Gosens. Questo il titolo: "Inter, dopo Hakimi idea Gosens!".

Milan oggi in campo - "Milan, euroassalto alla Roma". Questo il titolo dedicato alla formazione rossonera. La squadra di Pioli sarà impegnata questo pomeriggio alle 17.15 a San Siro contro la Roma in un match importante per la zona europea.

Atalanta a Udine - Prosegue la rincorsa alla Champions League dell'Atalanta. Dopo il successo contro la Lazio in rimonta, i nerazzurri di Gasperini saranno ospiti dell'Udinese alla Dacia Arena. Questo il titolo: "Atalanta, missione terzo posto".