L'apertura di Tuttosport: "E' un'Italia da amare!"

"E' un'Italia da amare!", titola stamane Tuttosport in prima pagina. Jorginho su rigore e Berardi firmano la vittoria sulla Polonia che regala il primo posto agli azzurri, in attesa dell'ultima giornata di Nations League, in cui l'Italia affronterà la Bosnia. Azzurri che restano dunque imbattuti da 21 partite e che ora hanno tra le loro mani il passaggio del turno e vedono la Final Four. Nel pomeriggio di ieri poi un'altra gioia azzurra: l'Under 21 ha staccato il pass per il prossimo Europeo, con un turno di anticipo.

Guaio Torino - Ci sarà un'altra defezione importante per il Torino nel prossimo match contro l'Inter: mancherà Marco Giampaolo, risultato positivo al Coronavirus. Nella giornata di ieri è stata resa nota la positività di un membro dello staff, rivelatosi poi proprio il tecnico granata.

Che talento Gravenberch! - Taglio laterale per il mercato della Juventus, con i bianconeri sulle tracce del talento classe 2002 dell'Ajax, Ryan Gravenberch. A parlarne molto bene è Endt, storico team manager dell'Ajax, che dichiara: "E' un talento, un colpo alla De Ligt! Tecnica e fisico, ricorda Pogba".