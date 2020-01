L'apertura di Tuttosport: "Eccoli!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Eccoli!". Il riferimento è ai primi tre colpi di mercato di Inter, Juventus e Milan: i nerazzurri provano a bloccare Eriksen del Tottenham, i bianconeri chiudono per Dejan Kulusevski ed il Diavolo oggi accoglie Ibrahimovic. Eriksen non rinnoverà con il Tottenham e potrà così arrivare in nerazzurro a parametro zero a giugno: Marotta ha anticipato la concorrenza. Kulusevski è invece oggi a Torino per sostenere le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club da giugno: dovrebbe terminare la stagione al Parma. A Milano oggi è invece il giorno dell'arrivo di Zlatan, con San Siro che va verso il tutto esaurito.

Il Toro costa 280 milioni - Taglio basso dedicato al Torino ed alle parole di Matteo Spaziante, esperto di economia applicata al calcio, che ha rivelato come la società granata abbia un valore attuale di 280 milioni. L'ipotetico arrivo di un nuovo investitore per il presidente Urbano Cairo sarebbe "tutto guadagno, dato che ha rilevato la società per la cifra di 180 mila euro".

Un difensore per l'Atalanta - Caldara, Simakan o Kumbulla: son questi i tre nomi da cui potrebbe uscire il prossimo difensore dell'Atalanta. Con i soldi provenienti dalla cessione di Dejan Kulusevski gli orobici si butteranno sul mercato per cercare un difensore centrale ed un esterno mancino. Per la difesa il francese Simakan resta il nome più caldo, anche se la quotazione è molto elevata. Si potrebbe virare su Mattia Caldara: operazione che potrebbe fare tutti contenti.