L'apertura di Tuttosport: "Era ora!"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un semplice: "Era ora!". Due parole che racchiudono tutta l'attesa nascosta dietro il vertice di ieri tra il ministro Spadafora ed i rappresentanti della FIGC. Un vertice che ha dato esito positivo e che permetterà al calcio italiano di tornare in campo dal 13 giugno: prima la Coppa Italia, poi dal 20 il campionato. Oggi si definirà il calendario, che dovrebbe ripartire con i recuperi della 25^ giornata. Previste le ripartenze anche di Serie B e Serie A femminile.

Juve, dal Chelsea anche Emerson - Taglio laterale riservato al mercato della Juventus, con i bianconeri che potrebbero fare spesa grossa in casa Chelsea, ex squadra del tecnico Maurizio Sarri: gli obiettivi sarebbero i due nazionali azzurri Jorginho ed Emerson Palmieri. Due acquisti mirati per andare a rinforzare la rosa bianconera: c'è però da valutare la volontà del Chelsea di privarsi delle due pedine.

Lautaro-Barça, ultimatum dell'Inter - O la clausola o niente. Queste le condizioni dell'Inter per lasciare partire Lautaro Martinez alla volta di Barcellona. Parole di Piero Ausilio, che non ha nessuna intenzione di liberarsi tanto facilmente del suo attaccante. Verrà ceduto solo se lo chiederà espressamente, e comunque non di certo a prezzo di saldo: la clausola rescissoria è di 111 milioni e ci si scosterà di poco da quel prezzo.