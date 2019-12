L'apertura di Tuttosport: "Félix di piacervi"

"Félix di piacervi". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina in edicola. Questo uno dei titoli che si prende la prima pagina del quotidiano, in riferimento alla vittoria del Golden Boy da parte di Joao Félix: "La gioia del portoghese, premiato ieri con il Golden Boy di Tuttosport. L'orgoglio di Donnarumma, che ha ricevuto il riconoscimento di miglior under 21 italiano".

Sorteggio Champions - "Sotto il segno del Lione". Spazio in taglio alto al secondo titolo che si prende la prima pagina del giornale. Stavolta il riferimento è ai sorteggi della Champions, in particolare a quello bianconere: "Juve, gran sorteggio, bene anche l'Atalanta. Napoli, c'è Messi".

Mercato Inter - "Idea Inter, prendere De Paul con Vidal". Spazio in prima pagina anche per il mercato dell'Inter. Sarebbero due gli obiettivi principali nel mercato di gennaio: il trequartista dell'Udinese e il cileno ex Inter.