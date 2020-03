L'apertura di Tuttosport: "Finirà così!"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola oggi in prima pagina: "Finirà così". Il vicepresidente dell'UEFA Michele Uva rivela: "Abbiamo diverse soluzioni sul tavolo. Lavoriamo per salvare tutto. Nel 2021 ci saranno anche gli Europei U21 e femminili". Sulla ripresa dei campionati dichiara: "Decideranno i governi politici e sportivi. Abbiamo dato priorità ai campionati europei, lasciando finestre per completare Champions ed Europa League".

Bonaventura, rinnovo difficile. Piace al Toro - Giacomo Bonaventura difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Milan, che è in scadenza a giugno. Su di lui si sarebbe portato il Torino, intenzionato ad assicurarsi un colpo di esperienza a centrocampo, per indicare la via ai più giovani. I granata pensavano di avere trovato questo elemento in Simone Verdi, ma la stagione dell'ex Napoli è stata opaca.

Giroud vota Conte e chiede un triennale - Nel mercato di gennaio a lungo si è parlato di Olivier Giroud come rinforzo per l'attacco dell'Inter e la telenovela potrebbe ripartire per il prossimo mercato estivo. L'attaccante del Chelsea è in scadenza a giugno e avrebbe rifiutato l'offerta dei londinesi perché di un solo anno. L'Inter potrebbe accontentarlo con un biennale più opzione, regalando a mister Conte un rinforzo di sicura affidabilità.