L'apertura di Tuttosport firmata Aulas: "Agnelli ti do io Ndombele"

Prima pagina di Tuttosport oggi dedicata alle squadre torinesi, protagoniste sul mercato dopo una stagione di alto livello e pronte a rilanciare anche nella prossima. Per quanto riguarda la Juventus, si parla del gioiello del Lione Tanguy Ndombele, che il presidente dei francesi Aulas darebbe volentieri ai bianconeri. "A parità di offerte il mio asso va alla Juve", rivela il numero uno del Lione, intervistato dal quotidiano torinese. Il centrocampista francese è un obiettivo importante per tanti club europei, Manchester City in testa.

EuroToro e Belotti per sempre - Il progetto con Mazzarri ha ritrovato nuova linfa e ha trovarne grande beneficio è stato anche Andrea Belotti, ora pronto a legarsi per sempre ai granata, col rinnovo contrattuale. Un progetto ambizioso e a lungo termine, si legge. In taglio alto trova spazio anche l'Atalanta, ieri trionfatrice nel posticipo delle 19 contro l'Udinese e ora quarta da sola in classifica. "Dea così vai in Champions", è il titolo dedicato agli orobici.