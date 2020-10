L'apertura di Tuttosport: "Fuga Milan! Morata e stop!"

"Fuga Milan! Morata e stop!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. I rossoneri di Stefano Pioli si sono aggiudicati il derby della Madonnina superando 2-1 l'Inter e guadagnando la testa solitaria della classifica. Nell'anticipo del sabato alle 20.45 invece i bianconeri di Pirlo non sono andati oltre l'1-1 allo "Scida" contro il Crotone di Giovanni Stroppa.

Tonfo Atalanta, super Napoli - Successo rotondo invece nel match delle 15 da parte del Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha schiantato l'Atalanta con un secco 4-1. Questo il titolo in taglio basso: "Napoli show. Troppo brutta per essere vera Dea".

3-0 della Samp sulla Lazio - "Grande Samp. Lazio flop e Lotito pensa ad Allegri". Questo il titolo invece dedicato all'altro match delle 18 con i bluerchiati che hanno superato nettamente 3-0 la Lazio al "Ferraris". Secondo quanto si legge Simone Inzaghi sarebbe anche in bilico con l'ex bianconero nei pensieri del patron biancoceleste.

Oggi in campo il Toro - Dopo due sconfitte in altrettante gare di campionato, contro il Genoa non ha giocato, il Torino vuole provare a dare una svolta alla propria stagione. La squadra di Giampaolo ospiterà oggi il Cagliari. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Toro-Cagliari. Bonazzoli più Belotti: è ora di svoltare".