L'apertura di Tuttosport: "Furia Inter, occhio Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Furia Inter, occhio Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Al Camp Nou i nerazzurri tengono in scacco il Barcellona per 60': segna Lautaro Martinez, Suarez ribalta il risultato (2-1) e lancia i catalani in testa al girone di Champions con il Dortmund. Ira di Conte: "L'arbitro ci ha mancato di rispetto". Il Napoli fa 0-0 in Belgio con il Genk e "scoppia" il caso Insigne.

Marchisio - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di stamani trova spazio l'ex centrocampista della Juventus con questo titolo: "Grazie!". Oggi il Principino annuncia l'addio al calcio nello stadio dei bianconeri, la cui maglia ha indossato per 25 anni. Tanti i momenti emozionanti in una magnifica carriera.

de Ligt - "E ora San Siro". Sono queste le parole riportate nel taglio laterale della prima pagina del giornale di questa mattina. Il Golden Boy ha stregato tutti e sta crescendo giorno dopo giorno nelle prestazioni che stanno diventando sempre più convincenti tanto da portarlo ad essere tra i migliori nella sfida vinta contro il Bayer Leverkusen.

Miggiano - Sempre nel taglio laterale della prima pagina trovano spazio le parole di Moriero che parla di colui che sostituirà Walter Mazzarri, squalificato per la prossima sfida di campionato, sulla panchina dei granata: "Toro, puoi fidarti di lui".

Atalanta - Altro spunto interessante nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport questa mattina è sulla squadra di Bergamo con questo titolo: "Muro neroblù il gioiello Dea". Pronta una nuova Curva Nord costruita in soli 153 giorni.

Europa League - Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano di stamani c'è spazio anche per le squadre della capitale impegnate questa sera: "Roma e Lazio niente scherzi". Le gare contro Wolfsberger e Rennes sono piene di insidie, ma soprattutto per i biancocelesti sono decisive per il futuro.

Squinzi - "Addio, l'uomo che creò Mapei e Sassuolo". Spazio anche per la morte dell'imprenditore italiano che aveva 76 anni: ha creato la famiglia neroverde. L'Italia intera e soprattutto il mondo dello sport piange una grande persona.