"Vendiamo Pogba!". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina in edicola, con le parole della bandiera del Manchester United e attuale ct del Galles Ryan Giggs. Il commissario tecnico non vede alternative: "E' frustrante parlare sempre del futuro del francese, non vorrei più vederlo a Manchester".

Milan, Ibra gioca subito - Spazio in taglio basso allo svedese che ieri è sceso subito in campo con la maglia rossonero in amichevole. Dopo essersi presentato, subito in campo e nella gara è andato anche a segno con un gol.

Inter, è caldo Eriksen - Spazio sempre in taglio basso all'obiettivo numero uno dei nerazzurri. E' arrivato l'ok del Tottemham, adesso l'Inter aspetterà il sì del danese.