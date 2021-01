L'apertura di Tuttosport: "Giovane Juve, ecco Rovella"

"Giovane Juve, ecco Rovella", titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport. L'operazione da dieci milioni, informa il quotidiano, è in dirittura d'arrivo: il diciannovenne centrocampista rimarrà al Genoa almeno sino a fine stagione. Nuovo colpo in prospettiva, dunque, per la Vecchia Signora.

Milan - In taglio alto c'è spazio anche per il mercato dei rossoneri: "Simakan in saldo, il Milan è pronto". Tutto sul difensore: lo Strasburgo è in crisi, ed è disposto a lasciar partire i propri gioielli abbassando le pretese.

Balotelli - "Subito Balotelli, Monza da Serie A", si legge sempre in taglio alto. Ritorno in campo con gol per SuperMario, protagonista di un esordio boom: dopo quattro minuti apre le danze e lancia la squadra al trionfo sulla Salernitana.

De Biasi - Di spalla il quotidiano introduce così l'intervista esclusiva realizzata all'ex commissario tecnico della Nazionale albanese: "Caro Toro ti servono tre colpi!". La ricetta dell'ex granata: "Acquisti da chiudere in fretta".

Inter - "Suning ora cerca un partner", titola sempre di spalla Tuttosport, che si occupa del futuro dell'Inter: Zhang è a caccia di investitori che acquistino una quota di minoranza del club.

Genoa - "Genoa, con Piatek c'è Krunic": grandi nomi per il mercato del Grifone, deciso a rinforzarsi a centrocampo e in attacco nel mercato invernale. In attesa del bosniaco, domani il polacco sosterrà le visite mediche.