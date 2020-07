L'apertura di Tuttosport: "Gli scherzi di Carnevali"

"Gli scherzi di Carnevali". Il titolo d'apertura di Tuttosport dà spazio alla gara tra Juventus e Sassuolo con un gioco di parole prendendo in prestito il cognome dell'ad del Sassuolo, il quale è stato intervistato: "Juve: trappola Sassuolo! Intervista all'ad del club emiliano: "Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. A Chiellini farei un triennale. Voglio battere i bianconeri per rendere felice il mio amico Marotta".

Psg, hai visto che Atalanta - Spazio in taglio alto alla vittoria della squadra di Gasperini sul Brescia per 6-2. Dopo la paura per l'incidente di Muriel, la Dea si scatena contro il Brescia e torna al secondo posto. Spettacolo Pasalic (3), De Roon, Zapata e Malinovsky.