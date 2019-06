L'apertura di Tuttosport: "Guardiola a Sarri: ti porto via Cancelo"

"Guardiola: Sarri, ti porto via Cancelo". Tuttosport oggi in edicola apre con la Juventus. Ramadani e Granovskaia a Montecarlo definiscono i dettagli dell'addio di Maurizio al Chelsea. Pep dichiara alla tv del City: "non esiste un posto migliore per allenare". E ora punta dritto sul difensore portoghese della Juve.

Azzurri che sono e saranno Spazio all'Italia nei tagli bassi. Stasera contro la Grecia, Chiellini dice "niente scherzi". Intanto l'Under 20 è in semifinale con "un Pinamonti da Mondiale".

Commisso su Chiesa Il nuovo proprietario della Fiorentina, intanto, a proposito di Federico Chiesa dice "non sarà un altro Baggio".