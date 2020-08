L'apertura di Tuttosport: "Higuain blocca la Juventus"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Higuain blocca la Juventus". Il pipita vuole restare in bianconero fino al 2021 per non perdere i 7.5 milioni di euro di ingaggio: una decisione che complica i piani del club che è alla ricerca di un altro bomber, che sia Milik, Dzeko o Raul Jimenez. Brutto inizio invece per Arthur Melo: incidente con la sua Ferrari e positività all'alcol test.



Che Inter! E' in finale! - Poche storie per l'Inter nella semifinale di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk. Un cinque a zero che lascia ben poco spazio a recriminazioni e che spinge i nerazzurri in finale, contro il Siviglia. Doppietta per Lautaro e per Lukaku, più la rete di D'Ambrosio: dieci anni dopo la Champions ora i nerazzurri possono nuovamente conquistare una coppa europea.

PSG - Lipsia, in palio una finale storica - Cominciano stasera le semifinali di Champions League, con il match tra Paris Saint Germain ed il Lipsia. Sfida tra due allenatori tedeschi e tra due club che non hanno mai raggiunto la finale della massima competizione continentale. Comunque vada sarà una prima volta per tutti.