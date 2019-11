© foto di stefano tedeschi

L'apertura odierna di Tuttosport recita: "Higuain cuore Juve". Il Pipita parla alla vigilia del match di stasera contro l'Atletico Madrid in cui la Juventus si gioca il primo posto nel girone: "Qui non mi pesa niente. Penso alla squadra, non al gol": Parole d'amore del centravanti argentino che poi prosegue: "E' merito di Sarri e di questo ambiente. I tifosi mi fanno sentire importante".

Dea, devi crederci - Ultima chiamata oggi per l'Atalanta in Champions League: se gli orobici vogliono mantenere viva la flebile speranza di passare agli ottavi devono a tutti i costi vincere questa sera contro la Dinamo Zagabria tra le mura amiche di San Siro. Parla Gasperini: "Serve un'impresa da Dea". L'unico risultato ammesso per l'Atalanta è la vittoria, altrimenti sarà addio all'Europa.

Crisi Toro, la resa dei conti - Prosegue il momento negativo in casa Torino, ed è arrivato l'ennesimo faccia a faccia tra il tecnico Walter Mazzarri ed i suoi giocatori: "Ora vuotate il sacco". Solo il tecnico ed i giocatori, nessun collaboratore e nessuno della società. Ma qualcosa all'interno del gruppo è cambiato, basti vedere i litigi in campo tra Izzo e Sirigu o tra Lukic e De Silvestri.