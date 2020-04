L'apertura di Tuttosport: "Higuain segretissimo"

vedi letture

"Higuain segretissimo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento a Gonzalo Higuain: "Il Pipita è sempre in Argentina, tormentato dai timori del Covid-19 e dalle ansie per la madre. Ora Gonzalo sembra intenzionato a rispondere alla convocazione del club quando lo chiamerà. Se non ritorna, possibile rescissione del contratto".

Governo nel pallone - Spazio in taglio laterale alle parole di ieri sera prima del premier Giuseppe Conte e poi del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che hanno decretato la ripresa degli allenamenti, individuali dal 4 maggio mentre collettivi dal 18.