© foto di Alessio Del Lungo

"Sinisa Mihajlovic uomo dell'anno, Juve-Kulusevski colpo dell'anno". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Il tecnico del Bologna in lotta contro la leucemia è nel cuore di tutti ed ha dimostrato coraggio e forza. Clamoroso invece l'accordo con l'Atalanta dei bianconeri per il fantasista svedese in prestito al Parma: 35 milioni più 10 di bonus. Beffata l'Inter.

Torino - Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano trovano spazio anche i granata quest'oggi con le parole della sensitiva, Teodora Stefanova: "2020: Cairo vende il Toro". Queste le previsioni della bulgara sulla società piemontese.