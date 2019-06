L'apertura di Tuttosport: "Icardi Dybala aspettano Sarri"

"Icardi Dybala aspettano Sarri". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sul possibile scambio tra Inter e Juventus. De Laurentiis si sfila dalla corsa al bomber dell'Inter, che entro il 30 giugno deve realizzare una plusvalenza di 45 milioni. I bianconeri sembrano l'unica società in grado di concludere l'operazione inserendo eventualmente la Joya. Sarà fondamentale il parere del nuovo tecnico della Juventus.

Italia - Il quotidiano dedica in taglio alto uno spazio alla Nazionale di Roberto Mancini che compie una fantastica impresa all'Allianz Stadium di Torino e ribalta la Bosnia che era andata in vantaggio con Dzeko vincendo 2-1. Questo il titolo di Tuttosport: "Insigne e Verratti oro d'Italia".

Under 20 - Sempre in taglio alto viene dedicato un piccolo spazio anche alla Nazionale di Nicolato con il titolo: "Scandalo Mondiale". L'allusione è evidente al gol annullato nel recupero a Scamacca per un fallo forse non così lampante.

Mercato granata - "Toro-Krunic che intrigo con l'Empoli". Questo il titolo che viene concesso in taglio laterale alla squadra di Walter Mazzarri che nel frattempo ha ufficializzato il riscatto di Ola Aina e punta forte sul centrocampista quest'anno in forza ai toscani.

Tuttomercato - "Fonseca firma un biennale con la Roma, Percassi regala Muriel all'Atalanta e Kovacic è il prescelto di Conte". Questo il titolo che viene dedicato in taglio laterale alla Serie A ed in special modo ai movimenti dei giallorossi, dei nerazzurri di Bergamo e dell'Inter. Il Genoa invece si assicura Andreazzoli mentre Commisso vuole Pradè a Firenze.