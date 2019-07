© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo relativo al valzer degli attaccanti, che recita: "Icardi, un gol per Higuain". Wanda Nara continua a strizzare l'occhio al Napoli e se l'attaccante dell'Inter dovesse andare al Napoli, ecco che il Pipita Higuain potrebbe restare alla Juventus, come i tifosi bianconeri chiedono alla società. Poi spazio alle parole di Bernardeschi: "Con Sarri Cristiano Ronaldo segnerà ancora di più".

Dall'Iran al Toro - In taglio alto il quotidiano pone la questione secondo portiere in casa Torino, con un estremo difensore che si è offerto dall'Iran. Il suo nome è Alireza Beiranvand, e nell'ultimo Mondiale russo aveva parato un rigore a Cristiano Ronaldo. Ora si è offerto al Torino come vice Sirigu dopo essersi innamorato della maglia granata attraverso un libro regalatogli dal suo agente.

Colpo Milan, ecco Correa - In taglio laterale spazio anche per il colpo del Milan, che si assicura Angel Correa per circa 40 milioni più bonus. Oggi verranno limati gli ultimi dettagli e poi l'attaccante argentino sbarcherà in Italia per visite mediche e firme.