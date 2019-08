L'apertura di Tuttosport: "Icardi-Juve, Milinkovic-Inter, Dybala-PSG"

© foto di Alessio Del Lungo

"Icardi-Juve, Milinkovic-Inter, Dybala-PSG". Questo il titolo di Tuttosport in edicola questa mattina sul calciomercato in Serie A. Maurito obiettivo in attacco per i bianconeri, che pensano sempre a Chiesa e sognano ancora Pogba. Nerazzurri all'assalto del serbo. Imminenti nuovi contatti tra la Joya e Leonardo. Queste le mosse di Marotta e Paratici.

Euro Verdi - Nel taglio laterale del quotidiano di stamani c'è spazio anche per i granata con il titolo seguente sul possibile probabile nuovo acquisto Simone Verdi: "Così il Toro lo avrà per il Wolver". Intanto il baby Millico sarà titolare a Minsk.

Mercato Milan - "C'è Bruno Fernandes se parte Suso". Questo il titolo del giornale torinese di questa mattina nel taglio laterale sui rossoneri. Con l'aiuto di Mendes potrebbe dunque arrivare l'ex centrocampista della Sampdoria adesso in forza allo Sporting Lisbona dove anno scorso ha fatto molto bene.

Mercato Sampdoria - Tuttosport questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale ai blucerchiati con questo titolo: "E' Mehdi Leris il regalo per il 73esimo compleanno". In arrivo dunque dal ChievoVerona il nuovo centrocampista della Sampdoria.