L'apertura di Tuttosport: "Icardi quale scegli?"

"Icardi quale scegli?", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. L'Inter gli ha assegnato la maglia numero 7, la Juve ha ancora libera la 9. Maurito e Wanda lanciano la sfida: sono pronti a restare a Milano. Ma Nedved ammette: "Il nostro mercato non è finito". A Parma scatta il campionato: Sarri in contatto continuo con Martusciello.

Toro, compra e aiuta Mazzarri - In taglio alto spazio al Torino. Cairo non esclude cessioni pesanti in caso di eliminazione dall'Europa, quando invece alla squadra servono rinforzi di qualità. Chiesto Dimarco all'Inter, blitz di Bava in Francia per Kamano e non solo.